В Ростове-на-Дону автобус въехал в остановку, пострадали двое

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону рейсовый автобус маршрута №44 выехал на тротуар на площади Добровольского и врезался в остановку. Пострадали два человека, сказал "Интерфаксу" информированный источник.

Пострадавших отвезли в больницу скорой помощи №2.

В пресс-службе областного управления МВД сказали, что медпомощь понадобилась только десятилетнем ребенку. По предварительным данным полиции, авария произошла, потому что водитель автобуса не справился с управлением.

Ранее в понедельник ДТП на остановке общественного транспорта произошло в Улан-Удэ. В трамвайную остановку на улице Терешковой въехала легковая машина. Как сообщили в Минздраве Бурятии, автомобиль сбил женщину и мужчину, мужчина погиб на месте, женщине и водителю потребовалась госпитализация.