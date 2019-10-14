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Полиция в Ростове-на-Дону ищет водителя автобуса, врезавшегося в остановку

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Полиция разыскивает водителя автобуса, въехавшего в понедельник в остановку в Ростове-на-Дону, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Собеседник агентства заявил, что водитель скрылся с места ДТП.

Ранее сообщалось, что в понедельник днем пассажирский автобус врезался в остановку на проспекте Добровольского в Ростове-на-Дону. По данным регионального ГУ МВД, медицинская помощь потребовалась десятилетнему ребенку. В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу" о еще одном пострадавшем, который находился на остановке в момент аварии.

Местное информационное агенство "ДОН 24" со ссылкой на очевидцев передает, что пострадавшему ребенку придавило ноги.

Ростов-на-Дону МВД

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