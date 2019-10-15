Томск заволокло дымкой из-за сжигания листвы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Массовое сжигание населением опавшей листвы стало причиной появления дымки в Томске, сообщила во вторник агентству "Интерфакс" начальник отдела метеорологии томского гидрометеоцентра Светлана Рюхтина.

"Люди сжигают листву, и при установившейся сухой и безветренной погоде мы наблюдаем дымку", - сказала Рюхтина.

Она подчеркнула, что пожаров в лесах региона, которые могли бы стать причиной дымки, нет.

По ее словам, синоптики в ближайшее время ожидают усиление ветра, который улучшит ситуацию с воздухом в городе.