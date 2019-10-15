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Суд оштрафовал РЖД за ненадлежащее состояние переездов под Новосибирском

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Мировой судья Мещанского района Москвы по постановлению Новосибирского транспортного прокурора оштрафовал ОАО "РЖД" на 200 тысяч рублей за ненадлежащее содержание железнодорожных переездов, сообщает во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Компания признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании железнодорожных переездов).

Новосибирская транспортная прокуратура в ходе проверки выяснила, что Инская дистанция пути (структурное подразделение ОАО "РЖД") не соблюдала требования законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта на трёх железнодорожных переездах общего пользования, причем один из них пересекает оживленную магистраль - Бердское шоссе.

"Установлено, что указанные объекты содержались в ненадлежащем состоянии, на них отсутствовали дорожное покрытие, соответствующее требованиям ГОСТа, сигнальные знаки, освещение, разметка", - говорится в сообщении.

Новосибирский транспортный прокурор внес начальнику Инской дистанции пути представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, железнодорожные переезды приведены в надлежащее техническое состояние.

Новосибирская область

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