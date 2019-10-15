ВС РФ смягчил приговор украинцу Давыденко по делу о шпионаже

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ снизил срок наказания с 10,5 лет до 7 лет колонии строгого режима гражданину Украины Константину Давыденко, осужденному за шпионаж в пользу украинских спецслужб, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Таким образом, Верховный суд РФ назначил Давыденко наказание ниже низшего предела, так как статья за шпионаж предусматривает от 10 до 20 лет заключения.

Давыденко задержали в Симферополе в феврале 2018 года. По данным Центра общественных связей ФСБ России, он "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России".

В Киеве на задержание украинского гражданина в Крыму отреагировали сдержанно. Как писала "Новая газета", официальный представитель СБУ Елена Гитлянская заявила, что вопрос о Давыденко не в компетенции службы. В МИД Украины сообщили, что "проверяют информацию".

Верховный суд Крыма в июне 2019 года приговорил Давыденко к 10,5 годам лишения свободы.

Давыденко был признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж), дело рассматривалось в закрытом режиме.

Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет. То есть Давыденко получил практически минимальный срок по данной статье.