Госдума рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Герасименко

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума может лишить неприкосновенности депутата-единоросса Николая Герасименко. Проект такого постановления находится в думской базе. На него завели административное дело по статье о нарушении ПДД с причинением легкого вреда здоровью, говорится в документе.

Речь идет о части 2 статьи 12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшего). Она предусматривает штраф от 10 000 до 25 000 рублей или лишение прав на срок до двух лет.

В июне 2019 года Герасименко, который ехал на машине, на Ленинском проспекте столкнулся с мотоциклистом. Сам депутат рассказывал, что мотоциклисту вызвали скорую помощь, его доставили в Первую градскую больницу и осмотрели, затем он отказался от лечения.

Для привлечения депутата к административной ответственности нужно, чтобы Госдума это разрешила и сняла с него неприкосновенность.



Николаю Герасименко 68 лет. Он заседает в Госдуме с 1995 года.