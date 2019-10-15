Студент подрался с тремя преподавателями морского вуза в Крыму

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Крымские полицейские проводят проверку в связи с конфликтом в Керченском государственном морском технологическом университете (КГМТУ), где студент подрался с преподавателями.

"Поступили два заявления от участников конфликта, двух сторон. Сейчас мы разбираемся, выясняем все обстоятельства. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе МВД по Крыму.

При этом в полиции не уточнили, кто был участником конфликта и получил ли кто-нибудь телесные повреждения.

Ранее о конфликте в вузе написал студент Артем Беркус на своей странице в соцсети "ВКонтакте", выложив фотографии синяков и разорванной одежды. По его словам, 14 октября в кабинете деканата морского факультета произошла драка между ним и тремя преподавателями.

Беркус утверждает, что драка началась после его попытки снять на мобильный телефон ответы "в грубом тоне" преподавателей на вопросы о расписании. "В итоге меня бросили на пол и обездвижили. В это время я пытался снимать видео, но уже в лежачем положение, когда меня пытались удавить несколько человек и один сидел на моей груди. Жаль, что снять все самые жесткие моменты не получилось", - сообщил студент.

Из-за конфликта он намерен забрать документы из КГМТУ.