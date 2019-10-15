Создание Транс-Евразийского пояса в России оценили в $330 млрд

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - На сегодняшнем заседании президиума РАН обсуждалась одна из важнейших проблем, решение которой за предстоящие два десятилетия может превратить нашу страну в территорию, которая теснейшим образом свяжет страны Европы, Азии и Америки. Речь идет о создании Транс-Евразийского пояса - интегральной евразийской транспортной системы. Общая стоимость работ для осуществления мегапроекта составит 330 млрд долларов при 13-летней окупаемости, сообщает спецкорреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов с заседания президиума РАН.

Единая Евразия

Обиходное название мегапрооекта – "Единая Евразия". Представляя его, академик Геннадий Осипов подчеркнул, что идея этого проекта не нова: ее обсуждают почти 12 лет. Все согласны с тем, что этот сухопутный железнодорожный путь совместно с Северным морским путем станет могучим связующим транспортным звеном Европы и Азии и протянется вплоть до Аляски. Он разгрузит задыхающийся от перегрузок Транссиб, увеличит скорость прохождения грузов, введет новую систему контейнерных перевозок. Это огромная экономическая выгода, причем выгода для всех, как в Европе, так и в Азии.

С необходимостью осуществления мегапроекта согласны, кажется, все. Создание этой транспортной системы поддерживают руководители регионов, потому что видят в ней новые возможности всестороннего развития области. Согласны юристы, потому что ныне действующие правовые положения, касающиеся отдельных частей проекта, значительно сокращают время предварительной правовой работы. Более того, даже в документах о деятельности Евроазиатского экономического союза есть положение о необходимости создания евроазиатских транспортных коридоров! Все есть... а на деле?

А на деле, по словам Александра Некипелова, "мы находимся, образно говоря, "в вате"! 10 лет со стадии разговоров о пользе дела мы не можем сдвинуться. Все занимаются этой проблемой, кроме органов государственной власти. Были даже намечены сроки: первый этап с 2016 по 2018 годы, второй 2019-2025, и окончание к 2035 году. Но первый этап, сказал с горечью академик, мы уже проскочили в разговорах.

Цена вопроса

Естественно, зашел вопрос о финансовых затратах. Академик Виктор Садовничий, ректор МГУ, где ученые также работают над этим проектом, сказал, что по всем подсчетам, которые проведены не только в стенах МГУ, но и в других институтах и в РАО "РЖД", общая стоимость работ составит 330 млрд долларов при 13-летней окупаемости. При этом строительство самой высокоскоростной магистрали обойдется в 250 млрд долларов. Остальные – на модернизацию Транссиба, создание новой логистической системы, на освоение новых пространств и так далее.

Естественный вопрос: откуда взять эти немалые деньги. Выступавшие однозначно называли в качестве источника федеральные и региональные ресурсы, объявление заема у населения и, конечно, привлечение бизнес-структур. Но главным образом – федеральные инвестиции. Почему они?

Академик Некипелов обосновал это так: "Согласно международному опыту такие проекты на 75% финансируются государством. Почему? Дело в том, что отдача от их использования составляет немногим больше 10%. Бизнесу не выгодно. Но при определенных условиях и бизнес частично примет участие. Государство же может удовлетвориться меньшей отдачей прибыли, так как в госбюджет пойдут будущие налоги! Если исходить из сроков строительства до 2035 года, то ежегодные инвестиции составят 30 млрд долларов.

Конечно, было бы желательно подключить к строительству международный консорциум. Но члены президиума РАН не очень на это надеются, исходя из "современной и постоянно меняющейся международной обстановки"! Слово "санкции" не прозвучало, но "в воздухе витало".

Технологическая долина МГУ для чего?

Когда обсудили вопросы финансов и значение мегапроекта, встал вопрос – где будет центр по объединению всех составляющих в единый проекта? Выручил ректор МГУ: в университете есть супермощный компьютер и при МГУ уже началось строительство Технологической долины. Главной целью этого комплекса является разработка и внедрение востребованных бизнесом технологий. Идею поддержал президент РАН Александр Сергеев. Он также считает, что "консолидированные работы по расчетам и объединению всех составных частей проекта лучше всего поместить в Долину". Тем более, что уже есть с чего начать. Он пояснил, что активно прорабатывается идея западного крыла системы: Санкт-Петербург – Орша – Минск – Берлин – Гамбург!

Судя по тому, что возражений не было, академики согласны. Но все же поставить вопрос о создании этой транспортной системы они решили не перед правительством, а перед президентом. Вероятно потому, что "топтаться в вате" им надоело.