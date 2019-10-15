Суд оставил в силе приговор двум фигурантам дела "украинских диверсантов" из Севастополя

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ утвердил приговор жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, получившим по 14 лет колонии строгого режима по так называемому делу украинских диверсантов, передаtт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Ранее адвокаты сообщили "Интерфаксу", что их подзащитные этапированы из Крыма в Москву для участия в слушании.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова 8 октября обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой о содействии в установлении местонахождения Дудки и Бессарабова. "На сегодня местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова - неизвестно", - писала Денисова в фейсбуке.

Как сообщалось, Дудку и Бессарабова обвинили в подготовке к диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ.

ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова в ноябре 2016 года, как участников диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины.

По версии российских спецслужб, севастопольцы планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.

Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.

Севастопольский горсуд в ноябре 2017 года приговорил Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к 5 годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей.

Тот же суд в апреле 2019 года вынес приговор Дудке и Бессарабову. Оба получили по 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Они также должны заплатить штраф: Дудка - 350 тыс. рублей, Бессарабов - 300 тыс. рублей.