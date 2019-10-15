Госдума ввела ответственность для госслужащих за помощь в нелегальной миграции

Перед третьим чтением из законопроекта убрали пункт о компаниях-посредниках

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки, которые вводят уголовную ответственность за организацию нелегальной миграции с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Они предусматривают для таких нарушителей до семи лет лишения свободы, штраф до 500 000 рублей или в размере дохода осужденного за три года и ограничение свободы до двух лет.



Поправки были подготовлены в Мосгордуме.

Перед третьим чтением законопроекта депутаты убрали из него норму об уголовном наказании компаний-посредников, которые помогают иностранцам незаконно получать документы на въезд в Россию, пребывание или транзит. В Мосгордуме этот пункт представляли как главную новеллу законопроекта, направленную против компаний, которые под видом оказания консультационных услуг в сфере миграции за плату предоставляют мигрантам подлинные, но незаконно оформленные документы.