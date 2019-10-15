Жители Югры не успели выбрать герб региона на общественных слушаниях

Они выбирали из четырех вариантов с медведями, кедровым венком и птицей кат ухуп вой

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийской автономном округе решили продлить общественное обсуждение нового герба региона, поскольку мнения жителей округа разделились и к 15 октября они не смогли выбрать один вариант. Об этом сообщил департамент общественных связей Югры.

На обсуждение были представлены четыре варианта герба с двумя медведями, короной и птицей кат ухуп вой. Медведи, стоя на кедровом венке, держат флаги и щит с изображение двуглавой птицы, на щите лежит княжеская корона. Птица кат ухуп вой из преданий хантов и манси есть и на нынешнем гербе. Княжеская корона символизирует статус автономного субъекта России, медведи считаются для коренных народов священными животными, хозяевами тайги и хранителями земли, зеленые кедровые ветви означают принадлежность округа к Западной Сибири. Авторы эскизов предложили различные цветовые варианты герба.

В муниципалитетах проекты обсуждали с 27 сентября по 11 октября, итоговое обсуждение прошло 15 октября.

По итогам голосований в соцсетях и на портале "Открытый регион" стал вариант герба с темными медведями-щитодержателями, а также княжеской короной из темно-малинового бархата. Жители муниципалитетов выбрали эскиз с золотыми медведями и золотой княжеской короной. При этом участники обсуждений предлагали изменить изображение кат ухуп вой и кедровых веток, а также заменить медведей на оленей или соболей и добавить элементы национального орнамента.

Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова предложила продолжить обсуждение с учетом мнения коренных народов, историков и краеведов, молодежи и ветеранов. Авторов эскизов она направила в муниципалитеты, чтобы они объяснили геральдические правила и принципы создания эскизов герба.

Герб Югры - единственный среди регионов Урала, не зарегистрированный в профильном реестре, поскольку в 2008 году не прошел экспертизу в геральдическом совете при президенте России.

В число нарушений, по мнению экспертов, попали венки, окружающие гербовые щиты и указывающие о лишении владельца суверенитета и самостоятельности, а также синяя лента с надписью "Югра", символизирующая о награждении орденом Андрея Первозванного, чего в действительности не происходило. Кроме того, использованный прием "щит в щите" означает, что регион при своем формировании должен был завоевать некую другую территорию.