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Полиция начала проверку сообщений об убийстве семьи лебедей в Калининграде

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Калининграде полиция начала проверку публикаций в соцсетях об отстреле нескольких лебедей на озере в Зеленоградском районе. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Об убийстве лебедей написал фотограф Денис Штейн, который обнаружил мертвых птиц 13 октября. По его словам, охотники убили одного взрослого и трех молодых лебедей ради забавы, стреляя почти в упор.

Штейн наблюдал за этим семейством птиц с ранней весны, в том числе с помощью квадрокоптера, вел видеосъемку и собирал материал для фильма "От яйца, до взрослого лебедя". Он отследил появление у пары четырех лебедят и их взросление.

После отстрела четырех птиц из шести он высказал опасение, что охотники могут вернуться и добить птиц. "Охотник, так просто расстреливающий доверчивых лебедей прежде всего социально опасен", - написал он.

Сообщение Штейна вызвало в регионе большой резонанс. Фотограф сказал "Клопс.ру", что направил жалобы в областную прокуратуру и в региональное Министерство природных ресурсов.

Калининград Денис Штейн МВД

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