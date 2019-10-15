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Глава РУСАДА заявил о тысячах изменений в пробах из базы данных Московской лаборатории

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил о тысячах изменений, которые были внесены в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной экспертам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

"Этих изменений - тысячи, это все очень серьезно. Нас предали, это какой-то заговор", - заявил "Интерфаксу" Ганус.

"Изменения вносились, в том числе буквально накануне передачи базы данных в январе 2019 года. Говорили, что это только Родченков или кто-то еще... чушь", - добавил он.

Гендиректор РУСАДА подчеркнул, что "изменение базы данных московской лаборатории обрушило доверие к нашему спорту".

"На кону и репутация нашей верховной власти, удар нанесен по всей Российской Федерации. Наш президент говорит о том, чтобы привлекать в спорт как можно больше людей, формировать спортивный резерв, поставил задачу решить вопрос с легкой атлетикой до декабря... И вот эти действия (изменения базы данных лаборатории) направлены на разрушение этих задач", - сказал он.

23 сентября сообщалось, что эксперты ВАДА нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которая была ранее им передана для изучения. ВАДА дало российским спортивным властям три недели на предоставление объяснений.

1 октября генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться на участии россиян в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

"Реальна угроза отстранения от двух олимпиад: к летней, о которой все говорят, надо прибавить зимнюю", - сказал тогда "Интерфаксу" Ганус.

8 октября министр спорта Павел Колобков сообщил, что российская сторона направила в ВАДА свои разъяснения по 31 пункту.

допинг РУСАДА ВАДА

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