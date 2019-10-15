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Самолет Uzbekistan Airways экстренно сел в Самаре из-за состояния здоровья пассажира

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Самолет Uzbekistan Airways вечером во вторник совершил экстренную посадку в самарском аэропорту "Курумоч".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани, рейс UZB627, следовавший из узбекского города Фергана в Москву (аэропорт "Внуково") вынужденно сел в "Курумоче" в 19:55 по местному времени (18:55 по Москве).

"Причина вынужденной посадки - плохое самочувствие пассажира на борту", - отметили в самарском аэропорту. Пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали, добавил сотрудник пресс-службы.

Uzbekistan Airways Фергана Узбекистан Самара

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