Самолет Uzbekistan Airways экстренно сел в Самаре из-за состояния здоровья пассажира

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Самолет Uzbekistan Airways вечером во вторник совершил экстренную посадку в самарском аэропорту "Курумоч".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани, рейс UZB627, следовавший из узбекского города Фергана в Москву (аэропорт "Внуково") вынужденно сел в "Курумоче" в 19:55 по местному времени (18:55 по Москве).

"Причина вынужденной посадки - плохое самочувствие пассажира на борту", - отметили в самарском аэропорту. Пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали, добавил сотрудник пресс-службы.