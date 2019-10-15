Крымская ОНК проверит информацию о смерти заключенного в проблемном СИЗО

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Крыма проверят информацию СМИ о том, что в СИЗО в Симферополе умер от инсульта 30-летний мужчина, которому вовремя не оказали медпомощь.

"Мы эту информацию слышали некоторое время назад. Ждем обращение от родственников. Планируем посещение изолятора", - сообщил "Интерфаксу" председатель ОНК Крыма Андрей Козарь.

В ОНК отметили, что жалобы на ситуацию с медпомощью в крымском СИЗО есть. "Очень много жалоб на неоказание медпомощи, некачественное оказание", - сказал Козарь.

Кроме того, СМИ сообщали о том, что заключенные жалуются на избиения в СИЗО. "Проводится прокурорская проверка, по ее результатам (материалы - ИФ) будут направлены в Следственный комитет. Мы знаем, что двое (жаловались - ИФ), хотя мы дней 15 назад видели синяки, кровоподтеки у одного. К нам обратилась родственница одного из этих сидельцев - мы проверили, факты есть. Людей принуждают писать заявления - отказ от ранее написанных ими заявлений о побоях и избиениях. Идут суды, перед ними проведена такая "профилактика", чтобы люди дали нужные показания, но они не соглашаются", - сказал глава крымской ОНК.

В региональном управлении ФСИН сообщили агентству, что сообщения СМИ о смерти мужчины в СИЗО в ведомстве видели, "готовится комментарий".

Ранее во вторник "Крымская газета" написала, что в Симферопольском СИЗО от инсульта там скончался 30-летний заключённый, который не раз жаловался на состояние здоровья, но никакой медицинской помощи ему вовремя не оказали. Издание также сообщило, что недавно арестанты из нескольких камер пожаловались на то, что были избиты сотрудниками изолятора "за плохое поведение".

На Крымском полуострове всего один следственный изолятор, он переполнен в 1,8 раза и требует реконструкции из-за несоответствия режимных корпусов, построенных в 1803 и 1965 году, требованиям уголовно-исполнительного законодательства России.

Новое СИЗО - на 1,5 тыс. мест - собираются построить в Симферопольском районе Крыма до 2027 года, вложив в него более 3 млрд рублей из федерального бюджета.