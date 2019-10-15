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Задержан главный архитектор Каспийска

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане задержали главного архитектора города Каспийска, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Начальник управления по строительству и архитектуре администрации города Каспийска задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. По предварительным данным, он незаконно выдал строительной компании разрешение на строительство 9-этажного дома на территории городского округа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Каспийск Дагестан

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