Один из богатейших бизнесменов Челябинска погиб в ДТП

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Челябинский предприниматель, владелец компании "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в дорожной аварии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло во вторник, 15 октября, в 13:50 по местному времени (11:50 по Москве) на 24-м км трассы Южноуральск - Магнитогорск.

"Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся. Водитель не пострадал, пассажир внедорожника (Сулейманов - ИФ) скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь председатель Челябинского азербайджанского культурного центра Рафаил Кулиев сообщил агентству, что родные и близкие погибшего собрались в офисе "Руслады", чтобы помянуть его по мусульманским обычаям.

"Для нас это невосполнимая утрата, мы очень скорбим. Он был основным двигателем многих наших проектов. Он помогал строить мечеть, при его поддержке проходили областные форумы нашей диаспоры, он финансировал множество культурных проектов об Азербайджане. Невозможно перечислить всю его помощь и все заслуги", - сказал Кулиев.

По его словам, родные Сулейманова хотят похоронить его на родине в Азербайджане. В четверг, 17 октября, с ним попрощаются в Челябинске.

Как отмечает интернет-издание "74.ру", Сулейманов являлся одним из богатейших бизнесменов Челябинска. Алишах Сулейманов родился в 1960 году. Окончил Азербайджанский инженерно-строительный институт в Баку, приехал в Челябинск в 1995-м. Бизнес начинал как индивидуальный предприниматель, открыв небольшой магазин на рынке. Был женат, имел троих детей.

Сулейманов — владелец нескольких компаний, работающих в разных сферах бизнеса — от кондитерского производства до строительства. Его компания "Руслада" — крупный поставщик кондитерских изделий, дистрибьютор более 250 кондитерских фабрик.