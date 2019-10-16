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Житель Дагестана заработал свыше 100 млн рублей на незаконной заправке

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Дагестане выявили незаконную автозаправочную станцию с многомиллионной прибылью, сообщил "Интерфаксу" представитель регионального управления ФСБ.

Как рассказал собеседник агентства, незаконным бизнесменом занимался житель города Хасавюрт Кураш Ачаканов. Он установил компрессорную станцию для торговли топливом, не имея соответствующей лицензии на такую деятельность.

"За пять месяцев - с 15 марта по 29 июля 2019 года - подозреваемый получил прибыль в размере 103 млн 136 тыс. рублей", - сказал представитель ФСБ.

По его словам, незаконную АЗС закрыли. В отношении Ачаканова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Дагестан Хасавюрт ФСБ

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