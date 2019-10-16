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Посетитель кафе в Выборге вынес на себе рыцарскую кольчугу

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Полицейские Ленинградской области ищут похитителя доспеха из кафе в Выборге.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, рубашечная рыцарская кольчуга, висевшая на стене одного из кафе Выборга, пропала еще в субботу, 12 октября, однако представители заведения обратились в полицию только 15 октября.

Из видеозаписи камер наблюдения следует, что похитителем является один из посетителей кафе: мужчина, отдыхавший в компании шести человек. Он снял кольчугу со стены, надел на себя и ушел из заведения.

Пропавшая рыцарская броня была изготовлена для интерьера кафе. Доспех весит 10 кг, его стоимость - 10 тыс. рублей.

Выборг

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