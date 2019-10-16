Новый вид насекомого открыли в Крыму

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Новый биологический вид насекомого открыли в Крыму, он назван именем профессора Крымского федерального университета (КФУ) Константина Ефетова, сообщила пресс-служба вуза в среду.

"Уникальный вид, который обнаружен Крыму, относится классу насекомые, отряду чешуекрылые, семейству стеклянницы и назван Negotithia efetovi (Негоцинтия Ефетова) в знак признания заслуг крымского ученого в области биологии", - говорится в пресс-релизе.

Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова Российской академии наук (РАН) Олег Горбунов опубликовал научное описание вида в журнале Russian Entomological Journal. "Зарубежные коллеги в восторге от открытия. Европейцы очень удивлены и собираются в Крым специально за N. efetovi", - отметил Горбунов.

Он предположил, что данный вид обитает только на территории Крыма.

"Дальнейшее изучение особенностей биологии и распространения Негоцинтии Ефетова позволит разработать меры по охране этого биологического вида, украшающего крымскую природу", - говорится в пресс-релизе КФУ.

Как пишет "Российская газета", открытое в Крыму насекомое большую часть своей жизни живет в корне растения лапчатка, относящегося к розовоцветным. Там оно пробивает "туннель" длиной около двух-трех сантиметров. Через год окукливается в коконе в верхней части корня, а с начала июня до начала июля на свет появляется взрослая особь с крыльями (имаго), внешне напоминающая осу или пчелу, которую можно найти на цветах растений. Размах крыльев этого вида насекомых с полосатым туловищем достигает 21,5 миллиметра.