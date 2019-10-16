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Вандал, сжегший венок на Вечном огне в Сургуте, получил 1,5 года колонии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) признал местного жителя виновным в осквернении памятника "Мемориал Славы", сообщает пресс-служба суда.

"Подсудимый признан виновным по "б" ч. 2 ст. 244 (надругательство над местами захоронения или поминовения умерших) и п. "г" ч. 2 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

5 мая подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сжег ритуальный венок на Вечном огне мемориала. Кроме того, мужчина сломал ели, растущие на территории мемориала, и так же сжег их на Вечном огне.

"Тем самым (подсудимый - ИФ) выразил свое явное неуважение к общественной нравственности и осквернил памятник-захоронение "Мемориал Славы", - отмечается в пресс-релизе.

Как писали местные СМИ, мужчина был задержан полицейскими на месте преступления. По данным СМИ, житель Сургута ранее был судим за грабеж. Кроме того, мужчину привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте.

Сургут

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