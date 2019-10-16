МВД РФ выявило более 100 фактов финансирования террористов в 2019 году

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - МВД РФ в первой половине 2019 года выявило 102 преступления, связанных с финансированием россиянами террористических и радикальных организаций, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

Об этом Горовой заявил в среду, выступая на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

Также замглавы МВД рассказал о принятых министерством мерах по ограничению доступа к запрещенным сайтам: с начала года в Единый реестр запрещенной информации органами внутренних дел было внесено почти 38 тыс. сайтов.

В 2019 году, по его словам, сотрудниками полиции было выявлено более 800 преступлений террористического характера и 300 граждан, их совершивших.

"Продолжается работа по нейтрализации деятельности эмиссаров международных экстремистских и террористических организаций, формирующих спящие ячейки на территории нашей страны", - добавил Горовой.

В качестве примера он привел выявленные совместно с ФСБ РФ террористические ячейки в ХМАО и Татарстане, члены которых готовили теракты в Москве и московском регионе.