В Чебоксарах водителю троллейбуса стало плохо, и он въехал в столб

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей троллейбус врезался в придорожный столб, пострадали 11 взрослых и семь детей, сообщили в пресс-службе МВД Чувашии. По предварительным данным, авария произошла, потому что водителю стало плохо.

Это произошло в 14:50. Пострадавшие обратились в больницу. Серьезных травм ни у кого не оказалось, отметили в МВД.

Судя по кадрам с места ДТП, автобус налетел на столб правым передним углом, от удара снесло переднюю дверь.

Минздрав Чувашии сообщил о 19 пострадавших, в том числе шести детях.