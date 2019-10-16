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Помощника главы Россельхознадзора уволят за "несоответствие должности"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Помощник главы Россельхознадзора Сергея Данкверта Алексей Алексеенко, курирующий общие вопросы, будет уволен из службы, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к Минсельхозу.

По его словам, формулировка увольнения - "несоответствие занимаемой должности". Источник отметил, что приказ главы службы будет подготовлен в ближайшее время. Поводом для этого стала "накопившаяся критическая масса замечаний к его работе", сказал собеседник агентства, не уточнив детали.

В Россельхознадзоре подтвердили планы по увольнению Алексеенко, пообещав в ближайшее время выпустить соответствующий пресс-релиз.

Россельхознадзор

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