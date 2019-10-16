Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах увеличилось до 26

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Минздрав Чувашии уточнил, что в дорожной аварии с участием троллейбуса в Чебоксарах, по последним данным, пострадали 26 человек, из них семеро детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Чебоксар.

По сообщению пресс-службы республиканского МВД, в 14:50 на проспекте Тракторостроителей троллейбус врезался в придорожный столб. По первоначальной информации, пострадали около 20 пассажиров.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель троллейбуса почувствовал себя плохо.