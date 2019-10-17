В Совете Федерации и РСПП не поддержали законопроект об "углеродном сборе"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковали законопроект министерства экономического развития РФ о нормировании углеродных выбросов на предприятиях, так как опасаются его экономических последствий для бизнеса и населения, сообщает в четверг газета "Известия".

"Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об "углеродном сборе". Свои возражения сенаторы направили руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко. Они считают, что новый платеж для предприятий за превышение квоты на выбросы парниковых газов может негативно сказаться на динамике роста экономики. А в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) опасаются, что он спровоцирует рост тарифов для населения и увеличение темпов инфляции", - говорится в публикации.

Издание поясняет, что в разработанном Минэкономразвития проекте закона предлагается установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий - 150 тыс. тонн СО2-эквивалента. В случае превышения установленной квоты организации с 2025 года будут обязаны выплачивать "углеродный сбор". Предприятия должны будут самостоятельно проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов, уточняется в статье.

По данным газеты, в Совете Федерации сомневаются в эффективности предложенных мер, так как в законопроекте отсутствует "ясность относительно ставок устанавливаемого сбора, параметров расчета целевых показателей".

При этом 30 сентября участники секции Совета Федерации по вопросам изменения климата направили заместителю председателя правительства РФ, руководителю аппарата кабинета министров Константину Чуйченко свои рекомендации по доработке документа, сообщает издание со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции текст соответствующего обращения.

Как пояснил газете член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло - полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углеродные выбросы приведет к росту тарифов для населения, а также к росту инфляции, повышению цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт. При этом, по оценке министерства энергетики РФ, каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля, добавил эксперт в беседе с изданием.

В Минэкономразвития отказались комментировать критику со стороны Совета Федерации и РСПП до совещания в правительстве, предварительно намеченного на 18 октября. В Минэнерго на соответствующий запрос газеты на момент публикации не ответили, пишут "Известия".