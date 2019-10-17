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В Омской области мужчина выстрелил в брата и 9-летнего племянника

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Житель Омской области выстрелил из ружья в брата и племянника, которые не посочувствовали ему в семейном горе, сообщает УМВД России по Омской области.

По данным МВД, житель села Батареевка Называевского района пришел к родственникам попросить денег на спиртное, чтобы забыться после смерти матери, но получил отказ и вернулся домой. Спустя некоторое время он увидел, что его 31-летний брат и 9-летний племянник выехали со двора на мотоцикле. Мужчина вышел на улицу и выстрелил им в спину. Злоумышленник был пьян, отметили в полиции.

"Согласно предварительному диагнозу, школьнику дробь задела ухо и вошла в поясничную область, его отцу заряд также повредил спину. Мальчик находится под присмотром врачей, его отца медики уже отпустили домой", - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли у стрелка гильзу, патрон и охотничье ружье "ИЖ-18". Оружие не было зарегистрировано и хранилось незаконно. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции.

По факту конфликта с пострадавшими проводится проверка.

Омская область

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