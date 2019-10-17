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Сити-менеджер Новочеркасска арестован по делу о взятке

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 31 октября главу администрации Новочеркасска (Ростовская область) Игоря Зюзина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

Ранее информированный источник сообщил, что Зюзин задержан по подозрению в получении взятки и доставлен в Ростов-на-Дону для дачи показаний.

По версии следствия, Зюзин на посту мэра города Зверево Ростовской области в 2017 году получил взятку в размере 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации. В передаче денег участвовала заместитель горадминистрации Альбина Порошина, осужденная за это же преступление на 8 лет колонии общего режима. Ее показания стали основой для возбуждения уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении Зюзина.

Зюзин возглавляет Новочеркасск с декабря 2017 года. Он утвержден на должность сити-менеджера городской думой по результатам конкурса. Ранее он занимал пост мэра города Зверево (Ростовская область), а также работал на разных должностях в администрации Октябрьского района региона.

Город Новочеркасск входит в пятерку крупнейших городов Ростовской области.

Новочеркасск Ростовская область

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