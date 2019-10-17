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Житель Петербурга получил срок за покушение на соседа, просившего не шуметь по ночам

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Выборгский суд Петербурга приговорил к шести годам колонии 20-летнего Романа Романова за покушение на соседа. Суд установил, что Романов делал по ночам ремонт, сосед попросил его не шуметь, подсудимый ударил его ножом, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Романов признан виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК).

Конфликт между соседями обострился в октябре 2018 года. Как установил суд, 33-летний потерпевший в интересах всех соседей пошел домой к Романову и хотел решить вопрос миром. Романов, угрожая физической расправой и убийством, достал нож и нанес им потерпевшему удары в жизненно-важные органы, "желая наступления смерти", говорится в пресс-релизе. Потерпевшего спасли другие соседи, которые вмешались в конфликт и вызвали скорую помощь и полицию.

Романов вину не признал.

Суд назначил ему реальный срок в колонии строгого режима и оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Петербург Выборгский суд прокуратура Петербурга

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