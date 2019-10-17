Захарова назвала несерьезным список влиятельных женщин, в который включили Соболь

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не воспринимает всерьез составляемые списки влиятельных женщин.

В ходе брифинга в четверг Захарову спросили, гордится ли она тем фактом, что юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь стала единственной россиянкой, попавшей в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира по версии британской телерадиокомпании ВВС.

"Я к подобным спискам отношусь так, как и говорила об этом пару лет назад. (...) Серьезного отношения у меня к ним нет, - об этом я очень подробно говорила пару лет назад, в частности, когда в него была включена", - ответила Захарова.

Как сообщалось ранее в четверг, BBC включила продюсера канала "Навальный.Live" Соболь в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2019 года.

BBC описывает Соболь как адвоката, который занимается антикоррупционными расследованиями, продвигая их через YouTube-канал с миллионом подписчиков. "Ей и другим кандидатам от оппозиции было запрещено участвовать в местных выборах в Москве этим летом, что вызвало демонстрации, на которые вышли десятки тысяч молодых людей", - сообщает телерадиокомпания. Сама Соболь призналась, что попадание в этот рейтинг для нее "неожиданно и приятно".

Захарова попала в список самых влиятельных женщин по версии BBC в 2016 году. Компанию ей составила еще одна россиянка - спортсменка Юлия Степанова, рассказавшая ВАДА о применении допинга спортсменами в РФ. Сама Захарова заявляла тогда журналистам, что находиться в одном списке со Степановой ей неприятно. Она также говорила, что не придала особого значения попаданию в этот рейтинг.