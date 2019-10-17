"СИБУР" получил первый этилен из своего сырья на крупнейшем заводе в РФ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "СИБУР" получил на "ЗапСибНефтехиме" первый этилен на собственном сырье и первые гранулы полиэтилена в рамках пуско-наладочных работ, сообщила компания.

Вслед за получением полиэтилена на первой установке полимеризации компании предстоит настроить выпуск этого полимера еще на трех, а также отладить технологический режим на всех переделах производственной цепочки предприятия.

Весной на "ЗапСибНефтехиме" была выпущена тестовая партия полиэтилена на привозном сырье.

Всего на "ЗапСибНефтехиме" четыре установки полимеризации по производству различных марок полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) совокупной мощностью 190 тонн в час (технология компании INEOS, Великобритания).

"Получение первого полиэтилена из собственного сырья - один из ключевых этапов запуска всего нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим". Сейчас мы работаем над синхронизацией работы всех блоков производства, ведем тонкую настройку оборудования", - приводятся в сообщении слова члена правления ООО "СИБУР", гендиректора "ЗапСибНефтехим" и ООО "СИБУР Тобольск" Игоря Климова.

В мае 2019 года "СИБУР" завершил строительство "ЗапСибНефтехима" под Тобольском в Тюменской области, после чего началась его пуско-наладка. Завод станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России.

Как сообщалось, проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена в год (технология Linde AG, Германия, компания также готовит FEED), около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год (технология INEOS, Великобритания, подрядчиком по выполнению комплекта документации FEED определена Technip), установки полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год (технология LyondellBasell, Нидерланды, контракт на выполнение комплекта документации FEED заключен с ThyssenKrupp Uhde).