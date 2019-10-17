Задержан глава департамента архитектуры Севастополя

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Возбуждено уголовное дело, в рамках него проходят следственные мероприятия. Да, он задержан", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в чем суть уголовного дела.

Ранее источник сообщил агентству о задержании экс-директора департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова, тогда причина следственных действий тоже не называлась.

Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает. Телефон самого Моложавенко выключен.

Тарасов возглавлял департамент городского хозяйства Севастополя в течение двух лет - до сентября 2019 года, когда врио губернатора Михаил Развожаев представил новую команду.

Моложавенко сохранил пост руководителя департамента после обновления состава правительства, однако остался в статусе исполняющего обязанности. Впервые он возглавил департамент в 2016 году, с января по октябрь 2018 года был заместителем, после чего снова стал директором.