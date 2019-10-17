Владимирские следователи проверят информацию об избиении осужденного

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по заявлению правозащитника об избиении осужденного в исправительной колонии №7 строгого режима во Владимирской области, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Ирина Минина.

По ее словам, заявление было зарегистрировано 16 октября, изложенная в нем информация проверяется.

В письме правозащитника Бориса Ушакова, опубликованном на портале Gulagu.net, сообщается, что 10 октября, в день прибытия осужденного Карена Григоряна в ИК-7, его избили и унизили различными способами восемь человек, двое из которых были в робе осужденных. Григорян получил многочисленные травмы и объявил голодовку.

В областной прокуратуре "Интерфаксу" также сообщили, что проводят проверку по сообщениям СМИ об избиении заключенного. При этом в ведомстве отметили, что официально никаких заявлений к ним не поступало.