Поиск

Роскомнадзор отчитался об удалении из интернета советов о незаконном переходе через границу

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Ресурсы YouTube, Livejournal, 2ch и fishki по требованию Роскомнадзора сами закрыли доступ к материалам о способах незаконно перейти российскую границу с указанием конкретных мест, сообщило ведомство.

С начала 2019 года суды признали незаконной такую информацию, которая находилась по 11 URL-адресам.

Роскомнадзор напомнил, что за незаконное пересечение границы положена уголовная или административная ответственность. Распространять информацию об этом запрещает закон об информации, добавило ведомство.

Роскомнадзор YouTube Livejournal

Новости

Депутаты нашли нарушения у "Медузы", "Русской службы Би-би-си" и "Радио Свобода"

Депутаты нашли нарушения у "Медузы", "Русской службы Би-би-си" и "Радио Свобода"
Дело "Нового величия"

Фигуранты дела "Нового величия" порезали вены в суде

Фигуранты дела "Нового величия" порезали вены в суде

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

Путин пообещал бесплатное второе высшее образование по "смыслообразующим" профессиям

Росстат сообщил о сокращении населения России на 52 500 человек с начала года

Росстат сообщил о сокращении населения России на 52 500 человек с начала года

Часть небольших отелей оказалась вне закона из-за запрета хостелов в жилых домах

Часть небольших отелей оказалась вне закона из-за запрета хостелов в жилых домах

Правозащитными тренингами "Винтаж по-русски" заинтересовалась прокуратура

Федотов уклонился от прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ

Федотов уклонился от прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ

Бортников назвал конфликт с Telegram единственным серьезным для ФСБ

Пожар в торговом центре в Кемерове

Четырех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" отпустили из-под стражи

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');