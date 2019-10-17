Роскомнадзор отчитался об удалении из интернета советов о незаконном переходе через границу

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Ресурсы YouTube, Livejournal, 2ch и fishki по требованию Роскомнадзора сами закрыли доступ к материалам о способах незаконно перейти российскую границу с указанием конкретных мест, сообщило ведомство.

С начала 2019 года суды признали незаконной такую информацию, которая находилась по 11 URL-адресам.

Роскомнадзор напомнил, что за незаконное пересечение границы положена уголовная или административная ответственность. Распространять информацию об этом запрещает закон об информации, добавило ведомство.