Экс-майор МВД, призывавший навести порядок в органах, арестован на Кубани

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Новороссийска избрал меру пресечения в виде ареста бывшему майору МВД Алексею Дымовскому, подозреваемому в хранении боеприпасов, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе краевого суда.

"Дымовскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября", - сказал собеседник агентства.

В понедельник, 14 октября, на странице Дымовского в соцсети было опубликовано видео, где он сообщает о добровольной выдаче полицейским взрывчатых веществ, а во вторник он записал еще одно видеообращение, в котором сообщил о своем задержании.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю отказались от комментариев по данной теме.

Как ранее сообщал "Коммерсантъ", 14 октября в Новороссийске сотрудники полиции остановили такси, в котором ехал Дымовский, в багажнике машины оказались две сумки с неизвестным веществом, которое сам Дымовский назвал тротилом. По его словам, экспертиза подтвердила, что находившееся у него вещество действительно является тротилом в количестве 6 кг.

Бывший полицейский пояснил, что нашел тротил в лесу три года назад, вещество якобы являлось вещдоком по уголовному делу, но не было уничтожено, о чем он узнал от бывших коллег. Дымовский пояснил, что намеревался добровольно выдать тротил, для чего ехал в райотдел полиции, но был остановлен по пути.

Дымовский приобрел известность после того, как 7 ноября 2009 года разместил в интернете видеообращение, в котором призвал федеральные власти навести порядок в правоохранительных органах. Вскоре после этого тогдашний глава МВД РФ Рашид Нургалиев назначил служебную проверку по фактам, изложенным в обращении майора. Практически одновременно с этим стало известно, что Дымовский уволен из органов внутренних дел.

Также следствие возбудило в отношении него уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием должностного положения). 22 января 2010 г. Дымовский был взят под стражу и помещен в СИЗО Краснодара. 7 марта он был выпущен под подписку о невыезде. Позже дело переквалифицировали на ст.292 УК РФ (служебный подлог) и 6 апреля прекратили за истечением срока давности.