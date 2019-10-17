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В Вологде пенсионерка перевела телефонным мошенникам около 2 млн рублей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Вологде мошенники оформили кредит от имени пенсионерки и убедили женщину перевести им порядка 2 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба регионального УМВД.

"Жительнице Вологды 1962 года рождения поступил звонок от якобы сотрудников одного из банков. Они сообщили женщине, что с ее счета происходят списания денежных средств и предложили помочь сохранить сбережения. Для этого мошенники предложили установить на мобильный телефон программу для удаленного управления, а затем авторизоваться в приложении онлайн банкинга", - говорится в сообщении.

С этого момента мошенники получили доступ к личному кабинету клиента банка и могли совершать любые операции. От имени пенсионерки неизвестные оформили онлайн-заявку на получение кредита. После того, как заявка была одобрена, потерпевшую убедили перевести деньги на несколько счетов. Таким образом, женщина лишилась своих средств, отмечают в полиции.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, полицейские устанавливают личности подозреваемых.

В МВД призвали граждан быть предельно внимательными при операциях с банковскими картами. "Не верьте звонкам из "банков" и других организаций. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными вашей карты", - рекомендуют в полиции.

"При получении звонка о том, что Ваша карта заблокирована, или проходят сомнительные операции, ни в коем случае не сообщайте номер банковской карты, PIN-коды и другие персональные данные. Проверьте информацию, самостоятельно позвонив в контактный центр банка", - также посоветовали в МВД.

МВД Вологда

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