Протестующих курганских врачей оштрафовали за неподчинение полиции

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Курганской области Кетовский райсуд оштрафовал представителей профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву и Анастасию Тарабрину за неповиновение полицейским. Об этом сообщил представитель суда.

Врачи протестуют против закрытия отделения областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавском. Некоторых участников акции задержали и доставили в отдел полиции. Позднее Васильевой и Тарабриной суд назначил штрафы по 1000 рублей.

15 октября несколько сотрудников диспансера отказались покидать здание, пока не будет отменено решение о закрытии отделения на ремонт. Они это сделали после того, как пресс-служба администрации региона сообщила, что с 16 октября отделение в Чернавском закроют на капитальный ремонт, а пациентов и сотрудников переведут в другие учреждения. Главврач областного диспансера Юлиана Просвирина заверила, что ликвидировать подразделение не планируют.

Из 40 сотрудников медперсонала отделения 25 человек отказались от предложенных им вакансий.