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Протестующих курганских врачей оштрафовали за неподчинение полиции

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Курганской области Кетовский райсуд оштрафовал представителей профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву и Анастасию Тарабрину за неповиновение полицейским. Об этом сообщил представитель суда.

Врачи протестуют против закрытия отделения областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавском. Некоторых участников акции задержали и доставили в отдел полиции. Позднее Васильевой и Тарабриной суд назначил штрафы по 1000 рублей.

15 октября несколько сотрудников диспансера отказались покидать здание, пока не будет отменено решение о закрытии отделения на ремонт. Они это сделали после того, как пресс-служба администрации региона сообщила, что с 16 октября отделение в Чернавском закроют на капитальный ремонт, а пациентов и сотрудников переведут в другие учреждения. Главврач областного диспансера Юлиана Просвирина заверила, что ликвидировать подразделение не планируют.

Из 40 сотрудников медперсонала отделения 25 человек отказались от предложенных им вакансий.

Курганская область Альянс врачей МВД Кетовский суд Чернавский Анастасия Васильева

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