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Путин подписал указ о создании "Военно-строительной компании" вместо Спецстроя

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания".

Согласно указу, компания создается для "обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры".

Функции и полномочия учредителя компании от имени РФ возлагаются на Минобороны. Местонахождение "Военно-строительной компании" - Москва.

Указ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

В декабре 2016 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о ликвидации подведомственного Минобороны Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой).

Функции "Спецстроя" тогда передали Минобороны. В министерство перешли 200 гражданских служащих центрального аппарата и штат военнослужащих и гражданского персонала инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований при Спецстрое. Помимо этого, в ведение Минобороны передано ФГБУ "Управление капитального строительства № 900 и ФГУПы, находящиеся в ведении Спецстроя. Военное ведомство стало правопреемником Спецстроя, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

Решение о ликвидации Спецстроя было принято Путиным из-за многочисленных претензий заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов.

Серьезные вопросы к Спецстрою появились в 2015 году, когда из-за обрушения секции казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске погибли 24 военнослужащих; кроме того, к агентству были весомые претензии относительно возведения объектов космодрома Восточный. Организация часто оказывалась в центре коррупционных скандалов.

Владимир Путин Военно-строительная компания

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