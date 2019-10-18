Поиск

Челябинскому депутату, обвиняемому в убийстве жены, продлили срок ареста

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Карталинский городской суд продлил срок содержания под стражей депутату собрания Локомотивного городского округа Челябинской области Азату Зарипову, обвиняемому в убийстве своей жены, передает пресс-служба суда.

"Срок содержания под стражей обвиняемого продлен на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 21 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Как передает издание "Ura.Ru" со ссылкой на одного из присутствовавших на судебном заседании людей, обвиняемый "выглядел спокойным". "Против продления срока не возражал", — добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в августе 2019 года Зарипов во время ссоры с женой дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. От полученных ранений женщина скончалась. В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Местные СМИ в своих изданиях сообщали, что депутат являлся главным врачом областной больницы в поселке Локомотивный. Трагедия развернулась, когда он, вернувшись с рыбалки, узнал об измене жены.

Челябинская область Азат Зарипов

Новости

Эксперты назвали политизированной публикацию AP о Памфиловой

Эксперты назвали политизированной публикацию AP о Памфиловой

FATF высоко оценила российскую систему по борьбе с отмыванием денег

Путин подписал указ о создании "Военно-строительной компании" вместо Спецстроя

Чиновники и буддисты договорились об очередности взрывов и паломничества у горы Качканар

Военные нашли новые доказательства принадлежности РФ шельфа Северного Ледовитого океана

Грабителя, застрелившего человека в банке Екатеринбурга, задержали сами посетители

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Минприроды решило запретить выбрасывать батарейки с другим мусором

Минприроды решило запретить выбрасывать батарейки с другим мусором

Протестующих курганских врачей оштрафовали за неподчинение полиции

В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово

В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');