Челябинскому депутату, обвиняемому в убийстве жены, продлили срок ареста

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Карталинский городской суд продлил срок содержания под стражей депутату собрания Локомотивного городского округа Челябинской области Азату Зарипову, обвиняемому в убийстве своей жены, передает пресс-служба суда.

"Срок содержания под стражей обвиняемого продлен на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 21 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Как передает издание "Ura.Ru" со ссылкой на одного из присутствовавших на судебном заседании людей, обвиняемый "выглядел спокойным". "Против продления срока не возражал", — добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в августе 2019 года Зарипов во время ссоры с женой дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. От полученных ранений женщина скончалась. В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Местные СМИ в своих изданиях сообщали, что депутат являлся главным врачом областной больницы в поселке Локомотивный. Трагедия развернулась, когда он, вернувшись с рыбалки, узнал об измене жены.