Подозреваемый в хулиганстве избил на улице занимающегося его делом полицейского

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Ингушетии на жителя села Кантышево завели уголовное дело о применении насилия к полицейскому. Его обвинили в том, что он избил сотрудника полиции, который расследует другое дело, по которому этот мужчина обвиняется в хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

По версии следствия, 17 октября на перекрестке в Карабулаке этот мужчина спровоцировал конфликт с полицейским. Потерпевший находился при исполнении служебных обязанностей. Он попытался уехать от напавшего на машине, тот догнал его на Mercedes-Benz, преградил дорогу и вынудил остановиться. Потом он несколько раз ударил его по голове и скрылся.

Кроме того, выяснилось, что в его производстве находится уголовное дело напавшего о хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. По этому делу подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

"Сейчас полицейские ищут фигуранта уже двух уголовных дел", - отметили в пресс-службе СК.