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Два жилых дома загорелись в Самаре

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Самаре пожарные тушат возгорание в двух жилых домах, эвакуированы 14 человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Сигнал о возгорании на улице Ленинская поступил в 03:11 (02:11 мск).

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение двух жилых домов на общей площади 450 кв. м. (...) На место были направлены дополнительные подразделения. Эвакуированы 14 человек", - говорится в сообщении.

В 03:59 (02:59 мск) пожар был локализован, добавили в пресс-службе.

В тушении участвуют 91 человек и 27 единиц техники.

Самара

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