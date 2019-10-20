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Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали на Алтае

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,3 зафиксирован в 183 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 08:14 по Москве в воскресенье, имел координаты 50.56 градуса северной широты и 87.44 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5.3 балла по шкале MSK-64.

По данным ГУ МЧС России по республике, жизнедеятельность населения не нарушена, объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. Жалоб от населения не поступало.

Землетрясение зарегистрировано вблизи очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, с процессами горообразования.

Алтай

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