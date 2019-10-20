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Поставщик продуктов для волгоградского детсада признался в убийстве его сотрудницы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Волгограде задержан мужчина, который подозревается в убийстве помощницы заведующей детским садом.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник, 18 октября в полицию обратилась 26-летняя местная жительница с заявлением об исчезновении матери. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Пропавшая женщина в последнее время поддерживала отношения мужчиной, который поставлял продукты питания в детский сад, и накануне исчезновения она уехала вместе с ним.

В ходе допроса мужчина признался в убийстве и показал, что спрятал тело в подвале заброшенного дома в дачном массиве Краснооктябрьского района. По его словам, он убил женщину из-за внезапного конфликтв из-за денег.

По предварительной информации, задержанный планировал покинуть пределы РФ, при нем был обнаружен билет на автобус в одну из зарубежных стран.

Волгоградская область

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