В Оренбуржье мужчина напал с топором на участкового

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Оренбургской области полиция задержала мужчину, который напал на участкового с топором и ударил его служебную машину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в городе Ясный. Полицейских вызвала сожительница подозреваемого, которая пожаловалась, что он ее бьет. На вызов поехали участковый с водителем дежурной части.

В ходе разбирательства подозреваемый оказал сопротивление силовикам. Он ударил участкового, а затем взял топор и начал угрожать полицейским. Перед задержанием он успел ударить топором полицейский автомобиль. Участковому пришлось сделать два предупредительных выстрела из табельного оружия.

Задержанного обвинили в применении насилия к представителю власти. Ему грозит до десяти лет колонии.