Поиск

В перестрелке в Ингушетии пострадали четыре человека

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Сунженском районе Ингушетии жители двух районов устроили перестрелку из травматического оружия из-за спора долге в 110 000 рублей. Пострадали трое мужчин и женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, жители Малгобекского района приехали в село Троицкое Сунженского района и потребовали, чтобы местный житель вернул им долг. Началась ссора и произошла перестрелка. Пострадавшие получили непроникающие ранения, уточнил собеседник агентства.

Полиция узнала о госпитализации пострадавших и начала проверку по факту нанесения телесных повреждений, сообщили в пресс-службе МВД республики. Там уточнили, что ранения получили три жителя Малгобекского района в возрасте от 32 лет до 41 года и 61-летняя жительница Троицкого. Женщине потребовалась госпитализация.

По версии следствия, первым стрельбу открыл ранее судимый брат должника. Его задержали и у него изъяли оружие без разрешительных документов и восемь патронов. Во время конфликта он был под воздействием наркотиков, подтвердило медицинское исследование. На него завели протокол по статье об употреблении наркотических средств без назначения врача (ч. 1 ст. 6.9 КоАП).

Ингушетия МВД Малгобекский район Сунженский район

Новости

Прокуратура нашла нарушения у еще одной золотодобывающей артели в Красноярском крае

Прокуратура нашла нарушения у еще одной золотодобывающей артели в Красноярском крае

В России создали "антидроны" для противодействия гражданским беспилотникам

Найдены тела убитых в 2012 году подмосковного депутата Сидоровой и членов ее семьи

Mitsubishi с ноября прекратит поставки внедорожника Pajero в РФ

Mitsubishi с ноября прекратит поставки внедорожника Pajero в РФ

Российские военные опровергли сообщения о сбое с ракетой на учении "Гром-2019"

Российские военные опровергли сообщения о сбое с ракетой на учении "Гром-2019"

СКР завершил расследование гибели 36 горняков на шахте "Северная"

Концерт группы "Алиса" в Череповце привел к задержанию почти 30 человек

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Начальник участка красноярской артели арестован по делу разрушенных дамбах

Основателя LinguaLeo отправили на принудительное лечение за убийство сестры

Основателя LinguaLeo отправили на принудительное лечение за убийство сестры

Акции "Яндекса" пошли вверх на отзыве правительства на законопроект Горелкина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');