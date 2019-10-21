В перестрелке в Ингушетии пострадали четыре человека

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Сунженском районе Ингушетии жители двух районов устроили перестрелку из травматического оружия из-за спора долге в 110 000 рублей. Пострадали трое мужчин и женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, жители Малгобекского района приехали в село Троицкое Сунженского района и потребовали, чтобы местный житель вернул им долг. Началась ссора и произошла перестрелка. Пострадавшие получили непроникающие ранения, уточнил собеседник агентства.

Полиция узнала о госпитализации пострадавших и начала проверку по факту нанесения телесных повреждений, сообщили в пресс-службе МВД республики. Там уточнили, что ранения получили три жителя Малгобекского района в возрасте от 32 лет до 41 года и 61-летняя жительница Троицкого. Женщине потребовалась госпитализация.

По версии следствия, первым стрельбу открыл ранее судимый брат должника. Его задержали и у него изъяли оружие без разрешительных документов и восемь патронов. Во время конфликта он был под воздействием наркотиков, подтвердило медицинское исследование. На него завели протокол по статье об употреблении наркотических средств без назначения врача (ч. 1 ст. 6.9 КоАП).