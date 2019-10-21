В России создали "антидроны" для противодействия гражданским беспилотникам

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" разработала специализированную программу Kaspersky Antidrone, которая сможет предотвратить проникновение беспилотников на охраняемые территории, не повреждая устройство, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в понедельник.

Как пояснили в пресс-службе, "антидроны" помогут защитить от проникновения беспилотников территории крупных промышленных предприятий, массовых мероприятий, частных домов и так далее.

В компании отметили, что в ряде случаев дроны представляют серьезную угрозу: падают в толпу на концертах, травмируют спортсменов во время соревнований, создают угрозу работе аэропортов и промышленных объектов, занимаются промышленным шпионажем, снимают звезд через высокие заборы их частных резиденций.

По мнению руководителя проекта Владимира Турова, беспилотники иногда бывают чрезвычайно опасны. "Я сам видел ряд рискованных ситуаций на массовых мероприятиях. К сожалению, оператор дрона не всегда знает, какие зоны запрещены для полета. И если беспилотник неожиданно разбивается или его атакуют, это производит сильный негативный эффект на его владельца", - сказал Туров.