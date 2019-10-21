Жительница Братска набрала кредитов, чтобы помочь мошенникам, выдавшим себя за сотрудников спецслужб

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Жительница Братска в Иркутской области перевела более 2,5 млн рублей, часть из которых была взята в кредит, мошенникам, которые представились ей сотрудниками спецслужб, пытающимися задержать банковских аферистов, сообщила в понедельник пресс-служба главного управления МВД по региону.

По данным полиции, в августе женщине позвонил якобы сотрудник спецслужбы и сказал, что ведомству удалось предотвратить хищение денег с ее банковской карты. Тогда он призвал женщину помочь поймать мошенников - для этого нужно было сделать "контролируемый" безналичный перевод, чтобы "спецслужбы" могли понять, куда перечисляются деньги, и задержать злоумышленников.

Пострадавшая отдала аферистам не только свои сбережения, но и оформила множество кредитов, а когда кредитные организации уже отказались выдавать ей займы, она подключила к получению ссуды своего мужа. "Убедить женщину в том, что она сама является жертвой мошенников, смогли только сотрудники полиции, к которым с заявлением обратилась ее дочь", - отмечается в сообщении.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, обманутой женщине 50 лет, она работает бухгалтером.