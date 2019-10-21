Кабаны вслед за лосями повадились в Петербург

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В черте Петербурга стали замечать не только лосей, но и кабанов, которые устремляются туда в поисках еды, сообщила пресс-служба городского комитета по природопользованию.

Эти животные могут преодолевать многокилометровые расстояния и особенно активно перемещаются по ночам. В связи с этим комитет призвал автомобилистов не нарушать скоростной режим, быть особенно внимательными в темное время суток и обращать внимание на знак "Дикие животные".

По данным ведомства, один кабан уже попал под колеса автомобиля. Комитет напоминает, что в случае ДТП необходимо выставить дорожный знак и вызвать ГИБДД, он также подчеркивает, что увозить дикое животное с места аварии ни в коем случае нельзя, так без наличия разрешения его изъятие из среды обитания считается правонарушением. Ведомство отмечает, что штраф за сбитое дикое животное компенсирует страховая компания по полису ОСАГО.

На прошлой неделе на территорию городской застройки Петербурга стали выходить лоси: животных видели в Шушарах, на КАДе и недалеко он Новоселок. В комитете по природопользованию это объяснили периодом гона (размножения), когда лоси ведут себя очень активно. По данным специалистов, за последние два месяца лосей дважды сбивали в черте города.