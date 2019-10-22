Около 60% россиян заявили, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Большинство россиян (58%) полагают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

О возможности в той или иной мере повлиять на происходящие в стране события заявили чуть более 38% сограждан, из них 5% опрошенных уверены, что могут в полной мере влиять на происходящее; 6% - оказывать существенное влияние, и 27% опрошенных - влиять незначительно, отмечается в опросе.

Большинство россиян (57%) в той или иной мере ощущают себя ответственными за события в стране, однако лишь 11% россиян полагают, что могут существенно повлиять на происходящее.

Согласно результатам социологического исследования, в полной мере чувствуют свою ответственность за происходящее в стране 13% респондентов, в значительной мере - 16% и в незначительной - 28% опрошенных. Не считают себя ответственными за то, что происходит в России, 39% участников опроса.

Опрос проведен 26 сентября - 2 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.