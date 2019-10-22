СКР проведет проверку по факту массового отравления на НПЗ под Оренбургом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится по факту отравления рабочих на ПАО "Орскнефтеоргсинтез" (Орский нефтеперерабатывающий завод), сообщает управление Следственного комитета РФ (СКР) по Оренбургской области.

По информации следствия, накануне с территории предприятия были госпитализированы два работника НПЗ и семь рабочих подрядной организации. По предварительным данным, пострадавшие получили отравление при подготовке к ремонту оборудования НПЗ, отмечается в сообщении СКР.

В свою очередь, региональный Минздрав сообщает, что двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры Оренбургской области, в числе пострадавших на НПЗ - механик и оператор завода, а также семь слесарей подрядной организации. Они получили острое отравление сероводородом, сообщают в надзорном ведомстве.

Прокуратура намерена дать оценку соблюдению на производстве норм промышленной безопасности и правил охраны труда.

Ранее со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщалось о семи пострадавших. В настоящее время завод работает в штатном режиме. Пресс-служба также сообщала, что при проведении планового ремонта установки гидроочистки дизельного топлива произошел выброс волны сероводорода, в результате чего пострадали несколько человек.

ПАО "Орскнефтеоргсинтез" (Орский НПЗ, входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) производит бензин, дизельное топливо, авиакеросин, битум, мазут, годовая мощность составляет 6 млн тонн нефтепродуктов.